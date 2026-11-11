विनोद कापड़ी का बड़ा सवाल, हल्द्वानी से 'पायर' के शो क्यों हुए गायब?

हल्द्वानी 'पायर' के लिए सिर्फ एक शहर भर नहीं, बल्कि दिल्ली और देहरादून के बाद फिल्म का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है।

कापड़ी ने बताया कि एक वक्त था जब यहां टिकटों की बिक्री मुंबई से भी ज्यादा थी। स्थानीय लोगों की जबरदस्त दिलचस्पी के बावजूद, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर भी फिल्म की स्क्रीनिंग पूरी तरह रोक दी गई है।

कापड़ीको उम्मीद है कि सिनेमाघर फिर से ज़्यादा शो शुरू करेंगे, ताकि फिल्म देखने के इच्छुक दर्शक निराश न हों।