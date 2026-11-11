विनोद कापड़ी का बड़ा सवाल, हल्द्वानी से 'पायर' के शो क्यों हुए गायब?
लेखन अंशिका शुक्ला
'पायर' फिल्म का निर्देशन करने वाले विनोद कापड़ी इस बात से काफी परेशान हैं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में उनकी फिल्म के रोज होने वाले 12-13 शो अब घटकर सिर्फ एक रह गए हैं।
उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट करते हुए पूछा है कि जो लोग यह फिल्म देखना चाहते हैं, उनके पास अचानक इतने कम विकल्प क्यों बचे हैं।
नैनीताल और पिथौरागढ़ में 'पायर' की स्क्रीनिंग पूरी तरह बंद
हल्द्वानी 'पायर' के लिए सिर्फ एक शहर भर नहीं, बल्कि दिल्ली और देहरादून के बाद फिल्म का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है।
कापड़ी ने बताया कि एक वक्त था जब यहां टिकटों की बिक्री मुंबई से भी ज्यादा थी। स्थानीय लोगों की जबरदस्त दिलचस्पी के बावजूद, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर भी फिल्म की स्क्रीनिंग पूरी तरह रोक दी गई है।
कापड़ीको उम्मीद है कि सिनेमाघर फिर से ज़्यादा शो शुरू करेंगे, ताकि फिल्म देखने के इच्छुक दर्शक निराश न हों।