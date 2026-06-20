विक्रम भट्ट की नई हॉरर फिल्म '1920: कोल्ड विंटर' का हुआ ऐलान, निर्माता आनंद पंडित संग फिर मिलाया हाथ
अगर आपको डरावनी फिल्में पसंद हैं तो तैयार हो जाइए! मशहूर निर्देशक विक्रम भट्ट अपनी नई हॉरर फिल्म '1920: कोल्ड विंटर' लेकर आ रहे हैं। खास बात यह है कि विक्रम खुद इस फिल्म को लिख और निर्देशित कर रहे हैं।
इस फिल्म के लिए उन्होंने एक बार फिर निर्माता आनंद पंडित से हाथ मिलाया है। इससे पहले ये जोड़ी 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट' जैसी डरावनी फिल्म बना चुकी है।
कब हुई थी लोकप्रिय '1920' फ्रैंचाइजी की शुरुआत?
'1920' सीरीज की शुरुआत साल 2008 में एक बेहद डरावनी और भूतिया हवेली की कहानी के साथ हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया, जिसके बाद साल 2012 में इसकी अगली कड़ी भी बड़े पर्दे पर आई। पिछले कुछ वर्षों में रजनीश दुग्गल, अदा शर्मा, आफताब शिवदासानी और टिया बाजपेयी जैसे कई बड़े सितारों ने इस फ्रैंचाइजी में बेहतरीन काम किया है। अपनी इसी खास और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों की वजह से यह आज भारत की सबसे पसंदीदा हॉरर फ्रैंचाइजी में से एक बन चुकी है।