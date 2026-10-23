विक्रांत मैसी ने बताई दिली ख्वाहिश, पर्दे पर निभाना चाहते हैं इस क्रिकेटर का किरदार

न्यूज 18 के मुताबिक, विक्रांत ने अपनी दिली-ख्वाहिश बताते हुए कहा, "मुझे लगता है कि मैं एक स्पोर्ट्समैन का रोल करना पसंद करूंगा। मैं राहुल द्रविड़ का रोल करना पसंद करूंगा।"

सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि संगीत के धुरंधरों का किरदार भी विक्रांत की विश लिस्ट में शामिल है।

उन्होंने आगे कहा, "मैं एक ऐसे संगीतकार का भी रोल करना पसंद करूंगा जो गा सकता हो, जो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हो।" हालांकि, अभिनेता ने किसी का नाम नहीं लिया।