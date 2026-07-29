श्री श्री रविशंकर बनेंगे विक्रांत मैसी

विक्रांत मैसी की फिल्म 'व्हाइट' इतिहास रचने को तैयार, निर्माता ने किया बड़ा दावा

लेखन ज्योति सिंह 08:59 am Jul 29, 202608:59 am

क्या है खबर?

विक्रांत मैसी इन दिनों अपने करियर की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना 'व्हाइट' पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये एक बायोपिक है, जो वैश्विक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के जीवन के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अध्याय पर आधारित होगी। खबर है कि अभिनेता ने फिल्म के लिए डबिंग पूरी कर ली है। इस बीच, फिल्म के निर्माता महावीर जैन ने विक्रांत के प्रदर्शन की तारीफ की और इस फिल्म को "भारत की ओर से दुनिया को एक अनमोल उपहार" बताया है।