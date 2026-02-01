विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी जेल में ही रहेंगे, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
क्या है खबर?
बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी सोनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में इस दंपति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब दोनों को फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। उन पर फिल्म निर्माण के नाम पर निवेश कराने और फिर हेराफेरी करने का गंभीर आरोप है।
फैसला
धोखाधड़ी मामले में हाई कोर्ट का सख्त रुख
राजस्थान हाई कोर्ट ने शनिवार को विक्रम और उनकी पत्नी की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें कानूनी मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। धोखाधड़ी के इस मामले में अदालत ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। विक्रम-श्वेतांबरी पिछले करीब 2 महीने से जेल में हैं। उन्हें 7 दिसंबर को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दोनों को उदयपुर लाया गया था। तब से भट्ट दंपति न्यायिक हिरासत में है।
सुनवाई
जांच के अहम चरण में जमानत नहीं- हाई कोर्ट
हाई कोर्ट के जज ने भट्ट दंपत्ति की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि जांच के इस अहम चरण पर उन्हें रिहा करना उचित नहीं होगा। अदालत ने माना कि यदि आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वे मामले से जुड़े अहम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय के हित में फिलहाल विक्रम और उनकी पत्नी को न्यायिक हिरासत में रखा जाना जरूरी है।
मामला
क्या है पूरा मामला?
मामला 30 करोड़ की धोखाधड़ी का है, जो उदयपुर के 'इंदिरा IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर' के संस्थापक डॉक्टर अजय मुर्डिया की शिकायत पर दर्ज किया गया। उन्होंने विक्रम, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि फिल्म के नाम पर लिए गए फंड का गलत इस्तेमाल किया गया और फर्जीवाड़े के जरिए करोड़ों रुपये हड़प लिए गए। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था।
खतरे में साख
विक्रम भट्ट के फिल्मी करियर पर दाग
विक्रम भट्ट बॉलीवुड का एक बड़ा नाम हैं। वो न केवल एक सफल निर्माता और निर्देशक हैं, बल्कि बेहतरीन स्क्रीनप्ले राइटर और अभिनेता भी रहे हैं। उन्होंने आमिर खान अभिनीत 'गुलाम', 'मदहोश' और 'गुनहगार' जैसी यादगार फिल्मों का निर्देशन किया। बिपाशा बसु की सुपरहिट फिल्म 'राज' के जरिए हॉरर जॉनर में अपनी खास पहचान बनाई। इतने शानदार करियर के बावजूद, 30 करोड़ के इस घोटाले ने विक्रम भट्ट की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए