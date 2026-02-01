GST संग्रह में पिछले महीने इजाफा हुआ है

GST संग्रह जनवरी में 6.2 फीसदी बढ़कर हुआ 1.93 लाख करोड़ रुपये

क्या है खबर?

जनवरी में सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह 6.2 फीसदी बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो 2 महीनों में सबसे अधिक है। संग्रह में पिछले माह की तुलना में 10.79 फीसदी और वार्षिक आधार पर 6.2 फीसदी (उपकर को छोड़कर) का इजाफा हुआ है। जनवरी में शुद्ध GST राजस्व में 7.6 फीसदी की वृद्धि हुई और यह लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि रिफंड 3.1 फीसदी गिरकर 22,665 करोड़ रुपये रह गया।