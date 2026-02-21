विक्रम भट्ट ढाई महीने बाद जेल से निकले, बोले- सत्य परेशान हो सकता है; पराजित नहीं

बयान न्याय व्यवस्था पर भरोसा, मेवाड़ के नाम भावुक संदेश जेल परिसर के बाहर जमा मीडिया से बात करते हुए विक्रम काफी आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने न केवल देश की न्याय व्यवस्था की सराहना की, बल्कि मेवाड़ की धरती को लेकर एक भावुक संदेश भी दिया। जेल परिसर के बाहर जमा मीडिया से बात करते हुए विक्रम भट्ट काफी आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने न केवल देश की न्याय व्यवस्था की सराहना की, बल्कि मेवाड़ की धरती को लेकर एक भावुक संदेश भी दिया।

दो टूक जेल से निकलते ही विक्रम ने किया तिलक विक्रम ने जेल से बाहर आते ही मेवाड़ की मिट्टी से अपना तिलक किया। उन्होंने कहा, "मैंने जेल में ढाई महीने बिताए हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि यहां की कानून व्यवस्था सच सामने जरूर लाएगी। जेल में मेरा एक दोस्त बना, जिसने मुझसे कहा था कि मेवाड़ की मिट्टी में सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन उसे कभी हराया नहीं जा सकता। मैं आज इसी मिट्टी का तिलक लगाकर जा रहा हूं। यहां सच्चाई की हमेशा जीत होगी।"

तुलना विक्रम में जेल को बताया पांचवां धाम विक्रम ने कहा, "ये जेल मेरे लिए किसी 'पांचवे धाम' से कम नहीं। मैं भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त हूं और सौभाग्य देखिए कि मैं भी उसी जगह (जेल) रहकर आया हूं, जहां स्वयं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आप ये समझ लीजिए कि मैं जेल से पहले के मुकाबले दोगुना बेहतर इंसान बनकर बाहर आ रहा हूं। जैसे भगवान कृष्ण को जन्म के बाद संघर्ष करना पड़ा था, वैसे ही अब मुझे भी एक नई लड़ाई लड़नी है।"

