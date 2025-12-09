विक्रम भट्ट और पत्नी 7 दिन की रिमांड पर, लालच देकर करोड़ों रुपये ठगने का आराेप

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर लाया गया है। अदालत ने अब दोनों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है ताकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी बिल‑भाड़े और वित्तीय लेन‑देन के दस्तावेजों की गहन पूछताछ की जा सके। आरोप है कि उन्होंने एक बायोपिक बनाने का वादा करके शिकायतकर्ता से करोड़ों रुपये लिए, लेकिन बाद में सारे पैसे हड़प लिए।

मामला भट्ट दंपत्ति ने फिल्म का झांसा देकर हड़पे करोड़ों रुपये- आरोप विक्रम और उनकी पत्नी को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस दौरान वे ठगी से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय लेन-देन और इससे जुडे़ समझौतों की जांच करेंगे। दंपति पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म बना और मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपये लिए, लेकिन फिल्म पूरी नहीं की। मामला इंदिरा IVF के संस्थापक डॉक्टर अजय मुर्डिया ने दर्ज कराया था। भट्ट दंपति समेत 8 लोग इस मामले में फंसे हैं।

7 दिन की रिमांड पर विक्रम भट्ट



They were detained yesterday in Mumbai by the Rajasthan Police in connection… https://t.co/AfNO3uWG6l pic.twitter.com/YDyQcMKoAk — ANI (@ANI) December 9, 2025

नोटिस भट्ट दंपत्ति के खिलाफ जारी हो चुका लुकआउट नोटिस उदयपुर पुलिस ने विक्रम, उनकी पत्नी श्वेतांबरी और 6 अन्य लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, ताकि वो देश से भाग न सकें। इस नोटिस के अनुसार सभी आरोपियों को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होना था, और बिना इजाजत देश छोड़ने पर रोक थी। शिकायत में कहा गया है कि भट्ट दंपति ने इंदिरा डॉक्टर को भरोसा दिलाया था कि फिल्म में पैसा लगाने से उन्हें 200 करोड़ रुपये तक का फायदा होगा।

आरोप दिया 200 करोड़ रुपये मुनाफे का लालच? भट्ट दंपत्ति ने डॉक्टर को सपने दिखाए कि फिल्म बहुत कमाई करेगी। इसी लालच में डॉक्टर से 30 करोड़ रुपये से ज्यादा ले लिए गए। मतलब डॉक्टर को मुनाफे का झांसा देकर उनसे बड़ी रकम वसूली गई। विक्रम ने निवेश के बाद बातचीत बंद कर दी। लगातार टालमटोल किया और डॉक्टर के फोन व संदेशों का जवाब देना भी बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामला कोर्ट तक पहुंचा।