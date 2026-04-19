'हॉन्टेड 3D' की रिलीज पर आया अपडेट

विक्रम भट्‌ट की 'हॉन्टेड 3D' कब होगी रिलीज? फिल्म पर आया ताजा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 01:02 pm Apr 19, 202601:02 pm

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता विक्रम भट्‌ट अपनी हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड' (2011) के सीक्वल को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं। फिल्म का नाम 'हॉन्टेड 3D: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' रखा गया है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के बेटे, मिमोह चक्रवर्ती दोबारा वापसी कर रहे हैं। इसका ऐलान पिछले साल किया गया था और इसकी रिलीज नवंबर, 2025 रखी गई। बाद में फिल्म को जनवरी और फिर फरवरी 2026 तक के लिए स्थगित किया गया। अब इसकी नई रिलीज पर अपडेट आया है।