विकास खन्ना ने कोलकाता चाय कंपनी में किया निवेश, लगाएंगे न्यूयॉर्क में मसाला चाय का असली तड़का मनोरंजन Jun 29, 2026

मशहूर शेफ विकास खन्ना ने कोलकाता चाय कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर न्यूयॉर्क शहर में असली भारतीय मसाला चाय पहुंचाएंगे।

उनके रेस्टोरेंट में गुपशप और जल्द ही खुलने वाले पंजाब मीट हाउस में कोलकाता चाय का खास मिश्रण मेन्यू भी मिलेगा। यह पहल ऐसे समय में की गई है, जब पूरे अमेरिका में दक्षिण एशियाई व्यंजनों को खूब पसंद किया जा रहा है।