विजय और बेटे जेसन संजय की जोड़ी मचाएगी धमाल, 'थिरुपाची' के बाद 'सिग्मा' में होगा बड़ा धमाका

जेसन की फिल्म 'सिग्मा' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। यह फिल्म खजाने की तलाश, चोरी के रोमांच और कॉमेडी का मजेदार मिश्रण होने वाली है।

फिल्म की कहानी एक 'लोन वुल्फ' किरदार के इर्द-गिर्द बुनी गई है। हालांकि, अभी फिल्म से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जेसन अपनी फिल्म 'सिग्मा' का जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं।

फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग यह देखने के लिए बेताब हैं कि वह अपनी इस फिल्म से क्या नया लेकर आते हैं।