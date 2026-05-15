सेंसर की कैंची और लीक का दर्द, फिर भी नहीं झुके 'थलापति'; जन नायकन' को लेकर विजय का बड़ा ऐलान
राजनीति में पूरी तरह जाने से पहले विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायक' को रिलीज होने में काफी समय लग रहा है। यह फिल्म जनवरी में पोंगल त्योहार पर सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने में कई दिक्कतें आ गईं। इतना ही नहीं, अप्रैल में फिल्म के कुछ हिस्से ऑनलाइन लीक भी हो गए थे। इन सब रुकावटों के बावजूद विजय ने फिल्म की टीम से कहा है कि वो इस फिल्म के लिए अपने मशहूर 'थलापति' नाम का ही इस्तेमाल करें।
राजनीति अपनी जगह, 'थलापति' पहचान अपनी जगह
मुख्यमंत्री बनने की बजाय विजय अपनी फिल्मी पहचान को राजनीतिक जीवन से अलग रखना चाहते हैं। उनके फैंस को यह फैसला बहुत पसंद आया है, क्योंकि वे 'थलापति' नाम से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म को अब भी सेंसर बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है और अगर इसका नाम बदलना पड़े तो इसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होंगी। फिलहाल, हर कोई बस यही जानना चाहता है कि यह फिल्म आखिर कब रिलीज होगी।