सेंसर की कैंची और लीक का दर्द, फिर भी नहीं झुके 'थलापति'; जन नायकन' को लेकर विजय का बड़ा ऐलान मनोरंजन May 15, 2026

राजनीति में पूरी तरह जाने से पहले विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायक' को रिलीज होने में काफी समय लग रहा है। यह फिल्म जनवरी में पोंगल त्योहार पर सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने में कई दिक्कतें आ गईं। इतना ही नहीं, अप्रैल में फिल्म के कुछ हिस्से ऑनलाइन लीक भी हो गए थे। इन सब रुकावटों के बावजूद विजय ने फिल्म की टीम से कहा है कि वो इस फिल्म के लिए अपने मशहूर 'थलापति' नाम का ही इस्तेमाल करें।