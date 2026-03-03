सनी देओल से भिड़ने के लिए खलनायक बनेगा ये अभिनेता, फिल्म 'एंटनी' में देगा टक्कर

शूटिंग

सनी देओल ने 'एंटनी' की शूटिंग शुरू कर दी

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, फिल्म 'एंटनी' की शूटिंग 27 फरवरी से आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है और इसके लिए सनी भी मुंबई लौट आए हैं। जुलाई, 2026 तक निर्माता शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे हैं, जिससे 2027 की शुरुआत तक फिल्म को सिनेमाघरों में उतारा जा सके। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट, एआर मुरुगाडोस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण कर रही है। फिल्म में सनी का जबरदस्त एक्शन अवतार दिखाई देगा।