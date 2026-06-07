विजय सेतुपति की 'ट्रेन' में क्यों हुई देरी? CGI के इस जादू ने बनाया 5 घंटे का भव्य सफर मनोरंजन Jun 07, 2026

विजय सेतुपति की अगली फिल्म 'ट्रेन' को लेकर अब तक जो देरी हो रही थी, उसकी वजह सामने आ गई है। दरअसल, इसके पोस्ट-प्रोडक्शन का काम काफी बड़ा था। चूंकि पूरी फिल्म एक चलती हुई ट्रेन के भीतर फिल्माई गई है, इसे वास्तविक दिखाने के लिए टीम को बहुत ज्यादा CGI का इस्तेमाल करना पड़ा। फिल्म के निर्माता कलाइपुली एस थानु ने बताया कि फिल्म में इतने महीनों की देरी क्यों हुई। उन्होंने कहा, "फिल्म में ट्रेन पूरे ढाई घंटे तक चलेगी। हमने शूटिंग पूरी तरह से सेट पर की थी। अगर ट्रेन को गतिमान दिखाना है तो बहुत ज्यादा CGI का काम करना पड़ता है। अब ये सारा काम पूरा हो गया है।"