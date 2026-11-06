एमी अवॉर्ड्स में इतिहास रचेंगे विजय सेतुपति

विजय सेतुपति रचने जा रहे इतिहास, बनेंगे इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में पुरस्कार देने वाले पहले भारतीय

लेखन नेहा शर्मा 10:33 am Nov 06, 202610:33 am

क्या है खबर?

साउथ के स्टार विजय सेतुपति 54वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह 23 नवंबर, 2026 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रस्तुति देना भारत के लिए बेहद गर्व का पल है, क्योंकि विजय सेतुपति इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर पुरस्कार प्रदान करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बनने जा रहे हैं। एमी अवॉर्ड्स जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी मौजूदगी भारतीय कलाकारों के बढ़ते प्रभाव को दिखाएगी।