रजनीकांत की 'जेलर 2' में कैमियो करेगा साउथ का ये सुपरस्टार, अब होगा डबल धमाका
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की फिल्मों के लिए उनका नाम की काफी है। लंबे समय से उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल लोगाें का ध्यान खींच रहा है जिसके निर्देशन की कमान नेल्सन दिलीप कुमार ने संभाली है। बताया जाता है कि सीक्वल की शूटिंग जारी है, जिसमें रजनीकांत पूरी तरह से जुटे हैं। इस बार फिल्म डबल धमाका करेगी क्योंकि उसमें साउथ का एक और सुपरस्टार कैमियो करने वाला है। यह कोई और नहीं, बल्कि विजय सेतुपति हैं।
ऐलान
विजय सेतुपति ने खुद कर दिया 'जेलर 2' में शामिल होने का ऐलान
तेलुगु 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय ने 'जेलर 2' में कैमियो करने पर कहा, "मैंने 'जेलर 2' में एक कैमियो किया है, क्योंकि मैं रजनीकांत सर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं सिर्फ उन्हीं स्क्रिप्ट्स में विलेन या कैमियो रोल कर रहा हूं जो मुझे पसंद आती हैं।" अभिनेता द्वारा आधिकारिक रूप से पुष्टि किए जाने के बाद प्रशंसकों की खुशी सांतवें आसमान पर पहुंच गई है।
'जेलर 2'
अगस्त 2026 में दुनियाभर में रिलीज होगी 'जेलर 2'
विजय के बयान से लगता है कि 'जेलर 2' में उनका कैमियो काफी खास होने वाला है। हालांकि, उन्होंने किरदार को लेकर कुछ संकेत नहीं दिया है। 'जेलर 2' का निर्माण सन पिक्चर्स द्वारा किया जा रहा है जिसमें अनिरुद्ध का संगीत है। निर्माता इस फिल्म को अगस्त, 2026 में बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि रजनीकांत अभिनीत 'जेलर' 2023 में रिलीज हुई थी जिसने दुनियाभर में करीब 600 करोड़ से ज्यादा कमाए थे।