रजनीकांत की 'जेलर 2' में कैमियो करेगा साउथ का ये सुपरस्टार, अब होगा डबल धमाका

लेखन ज्योति सिंह 10:12 am Jan 15, 202610:12 am

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की फिल्मों के लिए उनका नाम की काफी है। लंबे समय से उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल लोगाें का ध्यान खींच रहा है जिसके निर्देशन की कमान नेल्सन दिलीप कुमार ने संभाली है। बताया जाता है कि सीक्वल की शूटिंग जारी है, जिसमें रजनीकांत पूरी तरह से जुटे हैं। इस बार फिल्म डबल धमाका करेगी क्योंकि उसमें साउथ का एक और सुपरस्टार कैमियो करने वाला है। यह कोई और नहीं, बल्कि विजय सेतुपति हैं।