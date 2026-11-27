विजय सेतुपति बोले- मैं थलपति विजय को एक अभिनेता के तौर पर जानता हूं
विजय सेतुपति ने हाल ही में 'बिग बॉस तमिल 10' में अपने नेतृत्व से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर चल रही अटकलों पर सफाई दी है।
कुछ लोगों ने उनकी इस टिप्पणी को राजनीति और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से जोड़कर देखा था।
उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ-साफ कहा, "मैं विजय सर को मुख्य रूप से एक अभिनेता के तौर पर जानता हूं।"
उन्होंने यह भी साफ किया कि वह राजनीतिक विश्लेषण में नहीं पड़ते। उनके लिए राजनीति सत्ता पाने का नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने का एक जरिया है।
जवाबदेही पर विजय का जोर, 2 लाख लाभार्थियों का दिया हवाला
विजय ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चा नेतृत्व जवाबदेही का नाम है, न कि सिर्फ खोखले वादे करने या दूसरों पर दोष मढ़ने का।
उन्होंने लोगों को नौकरी दिलाने के अपने लगातार प्रयासों पर भी बात की। उनकी मुफ्त रोजगार पहल से अब तक करीब 2 लाख लोगों को फायदा हुआ है।
उनके लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा से कहीं ज्यादा सामाजिक सेवा के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाना मायने रखता है।