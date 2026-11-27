विजय सेतुपति ने हाल ही में 'बिग बॉस तमिल 10' में अपने नेतृत्व से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर चल रही अटकलों पर सफाई दी है।

कुछ लोगों ने उनकी इस टिप्पणी को राजनीति और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से जोड़कर देखा था।

उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ-साफ कहा, "मैं विजय सर को मुख्य रूप से एक अभिनेता के तौर पर जानता हूं।"

उन्होंने यह भी साफ किया कि वह राजनीतिक विश्लेषण में नहीं पड़ते। उनके लिए राजनीति सत्ता पाने का नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने का एक जरिया है।