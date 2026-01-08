थलापति विजय की आखिरी फिल्म और आखिर वक्त पर अड़ंगा, रद्द हुई 'जन नायकन' की रिलीज 

राजनीति में कदम रखने से पहले तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही ' जन नायकन ' की 9 जनवरी को होने वाली रिलीज ऐन वक्त पर रद्द कर दी गई है। करीब 500 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बनी इस फिल्म के रास्ते में सेंसर बोर्ड और कानूनी पचड़ों का ऐसा पेंच फंसा कि निर्माताओं को मजबूरन हाथ पीछे खींचने पड़े। फिल्म का सिनेमाघरों तक न पहुंच पाना विजय के प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका है।

बयान निर्माताओं ने भारी मन से की पुष्टि फिल्म के प्रोडक्शन हाउस, KVN प्रोडक्शंस ने आधिकारिक तौर पर फिल्म की रिलीज रोकने की पुष्टि की है। निर्माताओं ने एक्स एक आधिकारिक बयान जारी कर फिल्म की देरी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। KVN प्रोडक्शंस ने लिखा, 'हम अपने दर्शकों और सभी हितधारकों के साथ यह जानकारी साझा कर रहे हैं कि हमारे नियंत्रण से बाहर की कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण 9 जनवरी को रिलीज होने वाली 'जन नायकन' को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।'

घोषणा जल्द होगा फिल्म की नई रिलीज तारीख का ऐलान निर्माताओं ने अपने बयान में आगे भावुक होते हुए लिखा कि ये फैसला पूरी टीम के लिए बहुत कठिन था। उन्होंने लिखा, "हम इस फिल्म को लेकर आपके उत्साह, भावनाओं और इंतजार को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए ये फैसला लेना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान जल्द से जल्द किया जाएगा। तब तक, हम आपसे धैर्य बनाए रखने और अपना प्यार यूं ही देते रहने का विनम्र अनुरोध करते हैं।'

तय तारीख पर रिलीज नहीं हो रही 'जन नायकन'



The production house said a new release date will be announced at the earliest. pic.twitter.com/Tw068wC2nh — Omjasvin M D (@omjasvinMD) January 7, 2026

विवाद मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा 'जन नायकन' का विवाद फिल्म की रिलीज रुकने की मुख्य वजह सेंसर बोर्ड के साथ चल रहा विवाद है। निर्माताओं ने 1 महीने पहले फिल्म जमा की थी, लेकिन सर्टिफिकेट न मिलने पर उन्हें मद्रास हाई कोर्ट जाना पड़ा। अब कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को नई कमेटी गठित कर फिल्म की दोबारा समीक्षा करने का निर्देश देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बोर्ड के सुझाए गए बदलाव करने के बावजूद फिल्म को अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी और आखिरकार रिलीज टालनी पड़ी।