'जन नायकन' ट्रेलर: सत्ता के खेल में मचेगा खून-खराबा; आमने-सामने थलापति विजय और बॉबी देओल
क्या है खबर?
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में विजय एक निडर और जांबाज पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं, जो विलेन बॉबी देओल के जुल्म और आतंक को खत्म करने की कसम खाते हैं। एच विनोथ के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक्शन और इमोशन का जबरदस्त मेल है। ये फिल्म विजय के करियर की आखिरी फिल्म है। इसके बाद वो पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे।
ट्रेलर
बॉबी देओल से सीधी टक्कर
ट्रेलर में विजय एक निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी के किरदार में दिख रहे हैं, जो सत्ता के नशे में चूर अपराधियों और अत्याचार के खिलाफ अकेले मोर्चा खोलता है। ट्रेलर में सत्ता, हिंसा और बदले की झलक साफ दिखाई देती है। विजय का किरदार जनता के हक के लिए लड़ता नजर आता है, वहीं बॉबी देओल एक बेहद खौफनाक विलेन के रूप में सामने आते हैं, जिनका आतंक कहानी की धुरी है। दोनों के बीच भिड़ंत देखने लायक है।
रिलीज
कब रिलीज हो रही 'जन नायकन'?
फिल्म में पूजा हेगड़े भी हैं। ट्रेलर ने साफ कर दिया है कि 'जन नायकन' सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि जनता की आवाज और अन्याय के खिलाफ जंग की कहानी है, जिसमें थलापति विजय आखिरी बार बड़े पर्दे पर अपने फैंस के लिए दमदार अंदाज में लौटे हैं। वो इसमें एक ऐसे पुलिसवाले बने हैं, सिस्टम की गंदगी साफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये फिल्म 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है।