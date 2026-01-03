'जन नायकन' ट्रेलर: सत्ता के खेल में मचेगा खून-खराबा; आमने-सामने थलापति विजय और बॉबी देओल

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में विजय एक निडर और जांबाज पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं, जो विलेन बॉबी देओल के जुल्म और आतंक को खत्म करने की कसम खाते हैं। एच विनोथ के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक्शन और इमोशन का जबरदस्त मेल है। ये फिल्म विजय के करियर की आखिरी फिल्म है। इसके बाद वो पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे।