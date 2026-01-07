'जन नायकन' की रिलीज पर संकट

'जन नायकन' की रिलीज पर संकट बरकरार, मद्रास हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

लेखन ज्योति सिंह 06:02 pm Jan 07, 202606:02 pm

क्या है खबर?

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के बीच गहराया विवाद अभी तक समाधान के करीब नहीं पहुंचा है। KVN प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म की रिलीज तारीख 9 जनवरी है, जिस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल, निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट से कहा था कि बोर्ड द्वारा उनकी फिल्म को अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है।