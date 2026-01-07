'जन नायकन' की रिलीज पर संकट बरकरार, मद्रास हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के बीच गहराया विवाद अभी तक समाधान के करीब नहीं पहुंचा है। KVN प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस फिल्म की रिलीज तारीख 9 जनवरी है, जिस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल, निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट से कहा था कि बोर्ड द्वारा उनकी फिल्म को अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट ने 'जन नायकन' और CBFC विवाद मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आदेश 9 जनवरी की सुबह तक सुनाया जा सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि फिल्म की रिलीज (9 जनवरी) से स्थगित हो सकती है। कोर्ट की सुनवाई 7 जनवरी को हुई है, जिसमें न्यायमूर्ति पीटी आशा ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद फिल्म की समीक्षा CBFC की एक नई समिति द्वारा करने के लिए कहा है।
🚨 BREAKING: High Court says orders will most likely be pronounced on January 9th morning which technically means #JanaNayagan POSTPONED from Jan 9 release. pic.twitter.com/n6QXvYpBaN— LetsCinema (@letscinema) January 7, 2026