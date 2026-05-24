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थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज तारीख आई, 5 महीने का इंतजार खत्म
'जन नायकन' कब हो रही रिलीज?

थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज तारीख आई, 5 महीने का इंतजार खत्म

लेखन नेहा शर्मा
May 24, 2026
08:29 pm
क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय के फैंस के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सेंसर बोर्ड (CBFC) के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद और 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विजय की सबसे चर्चित और उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की नई रिलीज तारीख सामने आ गई है। ये थलापति विजय की आखिरी फिल्म है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है।

रिलीज

रिलीज को तैयार आखिरी फिल्म 'जन नायकन'

तमिल सुपरस्टार सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) ने इसी महीने की शुरुआत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में उनके परिवार के साथ-साथ उनके लाखों फैंस और समर्थक शामिल हुए थे। अब इसी बीच उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की नई रिलीज तारीख सामने आई है, जो सेंसर बोर्ड (CBFC) की प्रमाणन प्रक्रिया में फंसी हुई थी और पिछले 5 महीनों से अधर में लटकी हुई थी।

अपडेट

टिकटिंग ऐप्स पर अपडेट देख झूम उठे फैंस

दरअसल, कुछ ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स पर इस फिल्म की रिलीज तारीख को अपडेट कर दिया गया है। हालांकि, निर्माताओं की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। टिकटिंग प्लेटफॉर्म 'डिस्ट्रिक्ट') पर फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज तारीख 19 जून दिखाई जा रही है, जबकि मशहूर बुकिंग प्लेटफॉर्म 'बुक माय शो' पर इसकी रिलीज की तारीख को अपडेट करके सिर्फ 'जून' कर दिया गया है। ये देखनेभर से फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है।

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