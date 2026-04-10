थलापति विजय की 'जन नायकन' लीक से बिफरे निर्माता, चेताया- किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं

सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म ' जन नायकन ' इंटरनेट पर लीक हो गई है। फिल्म के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निर्माताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सेंसर बोर्ड (CBFC) के साथ जारी कानूनी विवाद के कारण फिल्म की रिलीज में पहले ही देरी हो रही है और अब इस 'लीक' ने निर्माताओं की चिंता और बढ़ा दी है। निर्माताओं ने एक सख्त आधिकारिक कानूनी नोटिस जारी कर वीडियो फैलाने वालों काे स्पष्ट चेतावनी दी है।

ऑनलाइन लीक विजय की आखिरी फिल्म पर पायरेसी का साया विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले ही पायरेसी का शिकार हो गई है। फिल्म के कई सीन और HD प्रिंट इंटरनेट पर लीक होने के बाद हड़कंप मच गया है। गुरुवार रात फिल्म के कुछ सीन वायरल हुए और शुक्रवार सुबह तक पूरी फिल्म पायरेटेड साइट्स पर अपलोड कर दी गई। रिलीज से पहले ही फिल्म के लीक होने से निर्माताओं को भारी नुकसान होने का डर है। लिहाजा उन्होंने एक सख्त कानूनी नोटिस जारी किया है।

चेतावनी अब होगी सीधे FIR और कानूनी एक्शन- निर्माता फिल्म के निर्माता KVN प्रोडक्शंस की ओर से जारी कानूनी नोटिस में कहा गया है, 'हमने इस फिल्म में सैकड़ों करोड़ रुपये का निवेश किया है। फिल्म की थिएटर, सैटेलाइट और OTT कीमत बहुत ज्यादा है। पायरेसी के जरिए इसे लीक करना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि ये हमारी मेहनत को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हम अपनी इस फिल्म को लीक या शेयर करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे और सख्त कानूनी रास्ता अपनाएंगे।'

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चिंता 'जन नायकन' लीक से सदमे में निर्माता नोटिस में आगे लिखा गया है, 'हमें ये जानकर गहरा सदमा लगा है कि कुछ लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से फिल्म 'जन नायकन' के दृश्यों को एक्सेस और डाउनलोड किया है। इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से शेयर और फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिससे फिल्म को डिजिटल पायरेसी का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हम इसे रोकने के लिए हर संभव कानूनी कदम उठा रहे हैं।'

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शिकंजा हर प्लेटफॉर्म पर निर्माताओं की नजर नोटिस के जरिए बताया गया है कि 'जन नायकन' के लीक दृश्यों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पर डाउनलोड, शेयर या अपलोड करना एक गंभीर आपराधिक अपराध और कॉपीराइट का उल्लंघन है। इसमें शामिल हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। अवैध रूप से वीडियो डाउनलोड और फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है और इसे फैलाने वाले अन्य सभी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए निर्माताओं ने अपने नोटिस में क्या कहा #JanaNayagan



Just spoke with Regional Censor Officer, Chennai and briefed him on this urgent matter. He is ready to support and request Information & Broadcasting Ministry at Delhi to remove all links and act against those posting the videos and links.



Suggest @KvnProductions… pic.twitter.com/9Dk4UAYqet — G Dhananjheyan (@Dhananjayang) April 10, 2026