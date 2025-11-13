रश्मिका मंदाना पर खुलेआम प्यार लुटाते दिखे विजय देवरकोंडा, सामने आया वीडियो
क्या है खबर?
अभिनेत्री रश्मिका मंदाना इन दिनों फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को लेकर चर्चा बटोर रही हैं। फिल्म को दर्शकों और फिल्म समीक्षकों से साकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। निर्माताओं ने फिल्म की सफलता पर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें अभिनेत्री के अलावा अभिनेता विजय देवरकोंडा भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर दोनों का वीडियो सामने आया है, जिसमें विजय को सार्वजनिक रूप से रश्मिका पर प्यार लुटाते हुए देखा गया है। यही नहीं, अभिनेत्री भी विजय की तारीफों के पुल बांधती नजर आईं।
विजय ने चूमा रश्मिका का हाथ
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेता विजय भीड़ के बीच खड़े हैं। तभी रश्मिका आती हैं, जिसके बाद अभिनेता पूरी गर्मजोशी से उनका हाथ चूमते हैं। यह पहला मौका है, जब दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार किया। वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनके मुताबिक, रश्मिका और विजय ने जनता के बीच में अपना रिश्ता पक्का कर दिया है।
यहां देखिए वीडियो
vijay and rashmika are cute 🥹💕 pic.twitter.com/wYeMrnsEFe— farbrown✧*。 (@yesssandnoooo) November 12, 2025
रश्मिका ने विजय को बताया आशीर्वाद
पार्टी के दौरान रश्मिका ने मंगेतर विजय के लिए कहा, "विजू, आप शुरू से ही इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं, और आप फिल्म की सफलता का हिस्सा हैं। आप व्यक्तिगत रूप से इस पूरी यात्रा का हिस्सा रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूं कि हर किसी के जीवन में विजय देवरकोंडा हो, क्योंकि यह एक आशीर्वाद है।" बता दें कि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि रश्मिका और विजय फरवरी, 2026 में शादी कर सकते हैं।