रश्मिका मंदाना पर खुलेआम प्यार लुटाते दिखे विजय देवरकोंडा, सामने आया वीडियो

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेता विजय भीड़ के बीच खड़े हैं। तभी रश्मिका आती हैं, जिसके बाद अभिनेता पूरी गर्मजोशी से उनका हाथ चूमते हैं। यह पहला मौका है, जब दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार किया। वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनके मुताबिक, रश्मिका और विजय ने जनता के बीच में अपना रिश्ता पक्का कर दिया है।

आशीर्वाद

रश्मिका ने विजय को बताया आशीर्वाद

पार्टी के दौरान रश्मिका ने मंगेतर विजय के लिए कहा, "विजू, आप शुरू से ही इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं, और आप फिल्म की सफलता का हिस्सा हैं। आप व्यक्तिगत रूप से इस पूरी यात्रा का हिस्सा रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूं कि हर किसी के जीवन में विजय देवरकोंडा हो, क्योंकि यह एक आशीर्वाद है।" बता दें कि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि रश्मिका और विजय फरवरी, 2026 में शादी कर सकते हैं।