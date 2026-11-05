विजय देवरकोंडा भी हुए 'रामायण' के दीवाने, तारीफ करते हुए कही यह बात

विजय का मानना है कि 'रामायण' दुनिया भर में भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगी। यह फिल्म 2 हिस्सों में बनने वाली महागाथा का पहला भाग है, जिसका बजट 4,000 करोड़ रुपये है।

इसे अपनी भव्यता, कलाकारों के अभिनय और शानदार विजुअल इफेक्ट्स के लिए पहले ही अच्छी प्रतिक्रिया मिल चुकी है।

यह फिल्म 100 से ज्यादा देशों में 50,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है, जिसमें भारत की 9,000 स्क्रीन्स भी शामिल हैं। इसका दूसरा भाग दिवाली 2028 में आने वाला है।