विजय-रश्मिका की 'रणबाली' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 7 दिनों में कमा डाले इतने करोड़

'रणबाली' की कहानी 1876-78 के मद्रास अकाल के समय की है। यह फिल्म रायलसीमा में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए जोरदार संघर्ष की एक दमदार कहानी दिखाती है।

हालांकि, फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये की शानदार शुरुआत की थी, लेकिन सप्ताह के बाकी दिनों में इसकी कमाई गिरती चली गई।

गुरुवार तक यह कमाई 3.15 करोड़ रुपये पर आ गई, जो 42.7 प्रतिशत की गिरावट है। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने इसकी वैश्विक कमाई को और बढ़ाया, जिससे यह आंकड़ा 11.10 करोड़ रुपये अधिक हो गया।

यह दिखाता है कि फिल्म का संदेश और सितारों की लोकप्रियता भारत के बाहर भी लोगों से जुड़ रही है।