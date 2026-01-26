गणतंत्र दिवस पर OTT पर मौजूद देशभक्ति से लबरेज ये फिल्में देखें

बॉलीवुड के वो अभिनेता, जिन्होंने असल जिंदगी के वीर बहादुरों को पर्दे पर जीवंत किया

लेखन ज्योति सिंह 11:29 am Jan 26, 202611:29 am

क्या है खबर?

गणतंत्र दिवस पर जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तो देश के प्रति गर्व और कृतज्ञता का भाव हर दिल में उतरता है। देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय सेना के प्रति सम्मान जताता है और बहादुर सैनिकाें के बलिदान को याद करता है। हिंदी सिनेमा में ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने शहीद वीर जवानों के जीवन को फिल्मी पर्दे पर जीवंत किया है। OTT पर देशभक्ति से लबरेज कई फिल्में मौजूद हैं, जिनके जरिए इस जश्न को मनाना खास होगा।