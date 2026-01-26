बॉलीवुड के वो अभिनेता, जिन्होंने असल जिंदगी के वीर बहादुरों को पर्दे पर जीवंत किया
गणतंत्र दिवस पर जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तो देश के प्रति गर्व और कृतज्ञता का भाव हर दिल में उतरता है। देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय सेना के प्रति सम्मान जताता है और बहादुर सैनिकाें के बलिदान को याद करता है। हिंदी सिनेमा में ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने शहीद वीर जवानों के जीवन को फिल्मी पर्दे पर जीवंत किया है। OTT पर देशभक्ति से लबरेज कई फिल्में मौजूद हैं, जिनके जरिए इस जश्न को मनाना खास होगा।
#1 & #2
'विक्की कौशल' और 'सिद्धार्थ मल्होत्रा'
विक्की कौशल ने फिल्म 'सैम बहादुर' में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार निभाया था। ZEE5 पर मौजूद इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकाें द्वारा खूब सराहा गया। विक्की का यह किरदार फील्ड मार्शल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद फिल्म 'शेरशाह' में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था, जिन्हें करगिल युद्ध में उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
#3 & #4
'अक्षय कुमार' और 'वीर पहाड़िया'
2025 में रिलीज फिल्म 'स्काई फोर्स' भी अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। इसमें वीर पहाड़िया ने भारतीय स्क्वाड्रन लीडर अज्जामद बोपय्या देवय्या का किरदार निभाया है, जिन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। वह भारतीय वायु सेना के पहले और एकमात्र अधिकारी थे, जिन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अक्षय कुमार ने विंग कमांडर कुमार ओम आहूजा का किरदार निभाया था जो वास्तविक जीवन के युद्ध नायक थे।
#5 & #6
'अजय देवगन' और 'फरहान अख्तर'
अजय देवगन ने फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' में भारतीय वायु सेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक का किरदार निभाया था। उन्हें 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है जो भुज हवाई अड्डे के प्रभारी थे। फिल्म जियोहॉटस्टार पर है। 2025 में रिलीज फिल्म '120 बहादुर' अमेजन प्राइम वीडियो पर है। इसमें फरहान अख्तर ने, 1965 में रेजांग ला की लड़ाई के नायक मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाया है।