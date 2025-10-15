कैटरीना कैफ की डिलीवरी पर विक्की कौशल ने दिया संकेत (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@katrinakaif)

कैटरीना कैफ जल्द बनेंगी मां, विक्की कौशल ने दिया संकेत; बोले- अब तो वक्त आ गया

लेखन ज्योति सिंह 10:04 am Oct 15, 202510:04 am

क्या है खबर?

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने वाले हैं। अभिनेत्री का मां बनने का वक्त करीब आ गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे है, बल्कि खुद विक्की ने अपनी बातों से संकेत दिया है। अभिनेता ने एक कार्यक्रम के दौरान पिता बनने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की और इसे भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद बताया। ये पहला मौका था, जब विक्की ने कैटरीना की प्रेग्नेंसी पर सार्वजनिक रूप से बात की है।