कैटरीना कैफ जल्द बनेंगी मां, विक्की कौशल ने दिया संकेत; बोले- अब तो वक्त आ गया
क्या है खबर?
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जल्द अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने वाले हैं। अभिनेत्री का मां बनने का वक्त करीब आ गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे है, बल्कि खुद विक्की ने अपनी बातों से संकेत दिया है। अभिनेता ने एक कार्यक्रम के दौरान पिता बनने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की और इसे भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद बताया। ये पहला मौका था, जब विक्की ने कैटरीना की प्रेग्नेंसी पर सार्वजनिक रूप से बात की है।
बयान
पिता बनने के लिए बेताब हैं विक्की
मुंबई में आयोजित 'युवा कॉन्क्लेव' के दूसरे संस्करण में जब विक्की से पूछा गया कि पिता बनने को लेकर वह किस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो अभिनेता हंसते हुए बोले, "बस पिता बनने का ही।" विक्की के चेहरे पर मौजूद भाव साफ बयां कर रहे थे कि वह उस पल का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, मैं बहुत उत्साहित हूं।"
खुशी
"अब तो वक्त करीब है"
विक्की ने बातचीत के दौरान कहा, "अब तो वक्त करीब है... बस उंगलियां क्रॉस की हैं।" अभिनेता हंसते हुए आगे कहते हैं, "मुझे लग रहा है कि अब तो मैं घर से बाहर निकलने वाला ही नहीं हूं।" विक्की की इस बात से साफ है कि कौशल परिवार में जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है। उनके प्रशंसक भी ये खुशखबरी सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। बता दें कि कैटरीना और विक्की ने दिसंबर, 2021 में शादी रचाई थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
October 15, 2025