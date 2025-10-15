'कांतारा चैप्टर 1' की बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई जारी, इन फिल्मों को पछाड़ा

'कांतारा चैप्टर 1' की बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई जारी, इन फिल्मों को पछाड़ा
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का जलवा बॉक्स ऑफिस पर कम होने का नाम नहीं ले रहा। वीकेंड के अलावा कारोबारी दिनों पर भी फिल्म की धुंआधार कमाई जारी है। जाहिर है कि 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले ही दिन से फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचकर जाने में कामयाब हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन पूरे कर चुकी 'कांतारा चैप्टर 1' का अब ताजा कलेक्शन आ गया है।
कारोबार
'कांतारा चैप्टर 1' ने 13वें दिन की इतनी कमाई
सैकनिल्क के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 13वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने 12वें दिन 13.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस तरह ऋषभ की फिल्म ने सिर्फ 13 दिनों में कुल 465.25 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। अब देखना यह है कि 'कांतारा चैप्टर 1' दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर अपनी गति बनाए रखती है, या फिर कमाई में गिरावट देखने को मिलेगी।
रिकॉर्ड
ऋषभ की फिल्म ने इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'कांतारा चैप्टर 1' अपनी धांसू कमाई के साथ पिछली रिलीज फिल्मों के रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर रही है। इसने सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' का लाइफटाइम कलेक्शन पीछे छोड़ दिया है, जो 464 करोड़ रुपये था। इसके अलावा थलापति विजय की फिल्म 'द गोट' (457 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड भी टूट गया है। बता दें कि विक्की कौशल की 'छावा' के बाद 'कांतारा चैप्टर 1' इस साल 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।