'कांतारा चैप्टर 1' की धुंआधार कमाई जारी (तस्वीर: एक्स/@PragathiRishabShetty)

'कांतारा चैप्टर 1' की बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार कमाई जारी, इन फिल्मों को पछाड़ा

लेखन ज्योति सिंह 09:44 am Oct 15, 202509:44 am

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का जलवा बॉक्स ऑफिस पर कम होने का नाम नहीं ले रहा। वीकेंड के अलावा कारोबारी दिनों पर भी फिल्म की धुंआधार कमाई जारी है। जाहिर है कि 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले ही दिन से फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचकर जाने में कामयाब हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन पूरे कर चुकी 'कांतारा चैप्टर 1' का अब ताजा कलेक्शन आ गया है।