'वाइब' रिव्यू: कुणाल-स्पर्श की जुगलबंदी सुपरहिट, लेकिन इंटरवल के बाद पकाती है फिल्म

एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म में कुणाल खेमू अपने बेहतरीन फॉर्म में हैं। हालांकि सारे चुटकुले उतने कारगर नहीं हैं, लेकिन उनकी बेतुकी बातों के प्रति प्रतिबद्धता देखना बेहद मजेदार है!'

कुछ ने फिल्म के दूसरे भाग की गति को धीमा बताया, जो इसे लगातार मनोरंजक एक्शन-कॉमेडी बनाने से रोकता है।

कुल मिलाकर कुणाल की 'वाइब' को ठीक-ठाक प्रतिक्रिया मिल रही है। दर्शकों का मानना है कि यह पैसा वूसल फिल्म तो है, लेकिन ऐसा सिर्फ आधे भाग तक है।