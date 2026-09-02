कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' का ट्रेलर जारी, 2 नौसिखिए जासूसों की दिखी मजेदार कहानी

लेखन ज्योति सिंह 04:51 pm Sep 02, 202604:51 pm

क्या है खबर?

कुणाल खेमू की चर्चित आगामी फिल्म 'वाइब' का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो गया है। ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले निर्मित यह एक एक्शन कॉमेडी है, जिसका निर्देशन खुद कुणाल ने किया है। इसमें उनके साथ प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर जैसे कलाकार मुख्य किरदारों में हैं। भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी अहम किरदार में शामिल हैं। इसकी कहानी 2 पक्के दोस्तों पर आधारित है, जो अनजाने में आई मुसीबत में फंसकर जासूस बन जाते हैं।