दिग्गज निर्देशक के भाग्यराज दुनिया छोड़कर भी 2 लोगों की जिंदगी कर गए रोशन, नेत्रदान से मिली नई रोशनी मनोरंजन Jul 04, 2026

तमिल सिनेमा के मशहूर निर्देशक के भाग्यराज का 27 जून को अचानक निधन हो गया। वो कुछ ही दिन पहले अपने एक दोस्त के घर शादी में शामिल हुए थे, इसलिए उनके अचानक जाने की खबर से उनके चाहनेवालों और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है। उनके निधन पर रजनीकांत, कमल हासन जैसे बड़े सितारों और कई बड़े नेताओं ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है।