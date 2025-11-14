प्रभास की 'स्पिरिट' कब होगी शुरू? संदीप रेड्डी वांगा का जवाब बढ़ा देगा उत्साह
क्या है खबर?
सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, जो अगले साल 2026 में रिलीज को तैयार है। इस बीच उनकी दूसरी फिल्म 'स्पिरिट' भी चर्चा में है। रणबीर कपूर के साथ 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। हालिया बातचीत में उन्होंने 'स्पिरिट' से जुड़ा अपडेट साझा किया है, जिसने लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं 'स्पिरिट' से जुड़ा अपडेट।
स्पिरिट
इस महीने से शुरू होगी शूटिंग
तेलुगू फिल्म 'जिगरिस' के प्री-रिलीज कार्यक्रम में, निर्देशक संदीप रेड्डी ने आगामी फिल्म 'स्पिरिट' पर बात की। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि नवंबर के आखिर में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। जाहिर है कि प्रभास अभिनीत 'स्पिरिट' की जब से घोषणा हुई है, लोगों में उत्साह चरम पर है। ऐसे में फिल्म का शूटिंग अपडेट लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। बता दें कि इस फिल्म में प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी मुख्य किरदार में दिखाई देंगी।
चिरंजीवी
'स्पिरिट' का हिस्सा नहीं होंगे चिरंजीवी
पिछले काफी समय से चर्चा थी कि 'स्पिरिट' में सुपरस्टार चिरंजीवी भी शामिल हो गए हैं। उन्हें प्रभास के पिता का किरदार निभाते देखा जाएगा। हालांकि संदीप रेड्डी ने इन अफवाहों पर रोक लगा दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि चिरंजीवी किसी भी रूप में फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। जब दक्षिण कोरियाई अभिनेता डॉन ली के 'स्पिरिट' में बतौर विलेन शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने न इसकी पुष्टि की और ना ही खंडन किया।