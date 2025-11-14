प्रभास की 'स्पिरिट' पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@actorprabhas)

प्रभास की 'स्पिरिट' कब होगी शुरू? संदीप रेड्‌डी वांगा का जवाब बढ़ा देगा उत्साह

लेखन ज्योति सिंह 12:45 pm Nov 14, 202512:45 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, जो अगले साल 2026 में रिलीज को तैयार है। इस बीच उनकी दूसरी फिल्म 'स्पिरिट' भी चर्चा में है। रणबीर कपूर के साथ 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले संदीप रेड्‌डी वांगा इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। हालिया बातचीत में उन्होंने 'स्पिरिट' से जुड़ा अपडेट साझा किया है, जिसने लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं 'स्पिरिट' से जुड़ा अपडेट।