साउथ में शोक की लहर: 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकीं दिग्गज अभिनेत्री वत्सला राजगोपाल का निधन
तमिल सिनेमा और टीवी की मशहूर अभिनेत्री वत्सला राजगोपाल का 30 अक्टूबर को चेन्नई में 93 साल की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो उम्र से जुड़ी परेशानियों के कारण बीमार थीं। उनके निधन से तमिल मनोरंजन जगत में शोक है। उनके पार्थिव शरीर को चेन्नई के पल्लवरम स्थित उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है।
वत्सला ने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। वो 'रोजा', 'सति लीलावती', 'रिदम', 'अन्नियन', 'मोजी' और 'विनर' जैसी फिल्मों में नजर आई थीं। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। वह 'चित्ती', 'आनंदम', 'मुंधानई मुडिचु' और 'वसंतम' जैसे मशहूर सीरियल्स का हिस्सा रहीं।
'रोजा' से की बड़े पर्दे पर शुरुआत
खास बात ये है कि वत्सला ने करीब 60 साल की उम्र में मणिरत्नम की फिल्म 'रोजा' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने अभिनेत्री मधु की दादी का किरदार निभाया था। फिल्मों के अलावा उन्होंने थिएटर में भी काम किया और कई नाटकों में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया। राजगोपाल ने अभिनय के क्षेत्र में आने से पहले एक क्लर्क के तौर पर काम किया था।
रोजा (1992) से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने 'सथि लीलावती', 'अन्नियन' और 'मोझी' जैसी कई फिल्मों में शानदार काम किया।
वो 'चिट्ठी' और 'आनंदम' जैसे धारावाहिकों में भी नजर आईं, जिसके चलते वत्सला सिनेमा और टीवी दोनों जगह दर्शकों की चहेती बन गईं।