साउथ में शोक की लहर: 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकीं दिग्गज अभिनेत्री वत्सला राजगोपाल का निधन

खास बात ये है कि वत्सला ने करीब 60 साल की उम्र में मणिरत्नम की फिल्म 'रोजा' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने अभिनेत्री मधु की दादी का किरदार निभाया था। फिल्मों के अलावा उन्होंने थिएटर में भी काम किया और कई नाटकों में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया। राजगोपाल ने अभिनय के क्षेत्र में आने से पहले एक क्लर्क के तौर पर काम किया था।

रोजा (1992) से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने 'सथि लीलावती', 'अन्नियन' और 'मोझी' जैसी कई फिल्मों में शानदार काम किया।

वो 'चिट्ठी' और 'आनंदम' जैसे धारावाहिकों में भी नजर आईं, जिसके चलते वत्सला सिनेमा और टीवी दोनों जगह दर्शकों की चहेती बन गईं।