अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित कौन थीं, जिनका दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन?

लेखन ज्योति सिंह 09:29 am Nov 07, 2025

फिल्मी दुनिया से एक मनहूस खबर सामने आई है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। इस खबर के आते ही इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि अभिनेत्री को 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सुलक्षणा ने अपनी अंतिम सांस ली। अभिनेत्री के निधन की पुष्टि भाई ललित पंडित ने की है।