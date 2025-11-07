अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित कौन थीं, जिनका दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन?

अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित कौन थीं, जिनका दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन?
क्या है खबर?
फिल्मी दुनिया से एक मनहूस खबर सामने आई है। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। इस खबर के आते ही इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि अभिनेत्री को 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सुलक्षणा ने अपनी अंतिम सांस ली। अभिनेत्री के निधन की पुष्टि भाई ललित पंडित ने की है।
परिचय
कौन थीं अभिनेत्री सुलक्षणा?
सुलक्षणा का जन्म 1954 में हरियाणा के हिसार में हुआ था। वह संगीत घराने से ताल्लुक रखती थीं। महान शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज उनके चाचा थे, जबकि जतिन पंडित, ललित पंडित उनके भाई हैं। अभिनेत्री की बहन विजयता पंडित भी गुजरे जमाने की अदाकारा हैं। परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सुलक्षणा ने सिर्फ 9 साल की उम्र से गायिकी शुरू कर दी थी। उन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया और गुजराती समेत कई भाषाओं में गाने गाए थे।
डेब्यू
अभिनेत्री ने अभिनय में बनाई थी पहचान
सुलक्षणा का करियर सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रहा था। उन्होंने अभिनय की दुनिया में 1975 में कदम रखा और संजीव कुमार के साथ फिल्म 'उलझन' से डेब्यू किया था। इसके बाद अभिनेत्री ने उस जमाने के मशहूर दिग्गजों विनोद खन्ना, राजेश खन्ना और शशि कपूर जैसे सितारों के साथ काम किया था। उनकी यादगार फिल्में 'संकोच', 'खानदान', 'गोरा', 'धरम खांता' और 'हेरा फेरी (1976)' रही हैं।