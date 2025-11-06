कोर्टरूम ड्रामा पर बनी फिल्में (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@therealemraan)

'हक' के अलावा असली कोर्टरूम ड्रामा पर बन चुकी हैं ये फिल्में, OTT पर अभी देखें

लेखन ज्योति सिंह 09:10 pm Nov 06, 202509:10 pm

अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' कोर्टरूम ड्रामा पर बुनी गई है। इस फिल्म की कहानी 1980 के शाह बानो केस से प्रेरित है। फिल्म में इमरान ने वकील का किरदार निभाया है, लेकिन पति के किरदार में वह काफी अहम रोल अदा करते दिखे हैं। वैसे 'हक' के अलावा बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें कोर्टरूम ड्रामा को बखूबी दिखाया गया है। ये फिल्में OTT पर मौजूद हैं, जिनका लुत्फ उठा सकते हैं।