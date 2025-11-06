'हक' के अलावा असली कोर्टरूम ड्रामा पर बन चुकी हैं ये फिल्में, OTT पर अभी देखें
क्या है खबर?
अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' कोर्टरूम ड्रामा पर बुनी गई है। इस फिल्म की कहानी 1980 के शाह बानो केस से प्रेरित है। फिल्म में इमरान ने वकील का किरदार निभाया है, लेकिन पति के किरदार में वह काफी अहम रोल अदा करते दिखे हैं। वैसे 'हक' के अलावा बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें कोर्टरूम ड्रामा को बखूबी दिखाया गया है। ये फिल्में OTT पर मौजूद हैं, जिनका लुत्फ उठा सकते हैं।
#1 & #2
'तलवार' और 'शाहिद'
दिवंगत अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म 'तलवार' 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया था। इसकी कहानी नोएडा के डबल मर्डर केस (आरुषि-हेमराज) पर आधारित है। फिल्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है। राजकुमार राव अभिनीत फिल्म 'शाहिद' 2013 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील शाहिद आजमी की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध कराया गया है। फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है।
#3 & #4
'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' और 'सिर्फ एक बंदा काफी है'
रानी मुखर्जी की फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' असली कहानी पर बनी है, जिसमें एक महिला सागरिका चक्रबर्ती ने नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के खिलाफ कानूनी जंग लड़ी थी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर है। रानी ने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल पुरस्कार जीता है। मनोज बाजपेयी की 'सिर्फ एक बंदा काफी है' जी5 पर मौजूद है। फिल्म की कहानी असाराम बापू रेप केस से प्रेरित है, जिसमें अभिनेता वकील पी.सी. सोलंकी के किरदार में हैं।