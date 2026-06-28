वेंकटेश दग्गुबाती की नई एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म 'आदर्श कुटुंबम हाउस नं: 47 इस दिन देगी सिनेमाघरों में दस्तक मनोरंजन Jun 28, 2026

दिग्गज अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाटी जल्द ही अपनी नई एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म 'आदर्श कुटुम्बम हाउस नंबर: 47' के साथ सिनेमाघरों में धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। त्रिविक्रम श्रीनिवास के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वेंकटेश ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म के नए पोस्टर्स साझा करते हुए इस खबर पर मुहर लगाई और लिखा, 'आदर्शकुटुंबम के दरवाजे 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में खुलेंगे।" इस बड़े ऐलान के बाद से ही उनके फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और उत्साह काफी बढ़ गया है।