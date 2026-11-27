फिल्म 'प्रेम कीटाणु' ने OTT पर दी दस्तक

वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु' को OTT पर देखने का मौका, जानिए कहां हुआ प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 09:48 am Nov 27, 202609:48 am

क्या है खबर?

'स्काई फोर्स' (2025) में गंभीर किरदार निभाने के बाद, वीर पहाड़िया ने 'प्रेम कीटाणु' में एक आशिक का किरदार निभाकर दर्शकों को दिल जीतने की कोशिश की। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आई, लेकिन अजय देवगन की 'दृश्यम 3' से कड़ी टक्कर मिलने के कारण खास कमाल नहीं दिखा पाई और कुल 1.83 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन में सिमट गई। अब 'प्रेम कीटाणु' ने OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक दी है, जहां दर्शक इसका लुत्फ उठा सकते हैं।