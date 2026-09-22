फिल्म 'प्रेम कीटाणु' का मजेदार ट्रेलर जारी, प्यार में पापड़ बेलते दिखे वीर पहाड़िया

लेखन ज्योति सिंह 12:59 pm Sep 22, 202612:59 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' (2025) में गंभीर किरदार निभाने के बाद, वीर पहाड़िया अपनी अगली फिल्म 'प्रेम कीटाणु' के जरिए दर्शकों को हंसाने आ रहे हैं। अपूर्व सिंह कार्की द्वारा निर्देशित यह एक कॉमेडी-ड्रामा है, जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में वीर मुख्य किरदार निभा रहे हैं, और उनके साथ आफिया सैयद नजर आई हैं जो इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं। अपारशक्ति खुराना भी महत्वपूर्ण किरदार में शामिल हैं।