वीर पहाड़िया की रहस्यमयी पोस्ट ने खींचा ध्यान

वीर पहाड़िया ने ब्रेकअप खबरों के बीच लिखा- वक्त बुरा हो या अच्छा, बदलता जरूर है

लेखन ज्योति सिंह
Jan 15, 2026
11:09 am
क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके वीर पहाड़िया निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। 2025 उनके लिए बेहद खास था क्योंकि पहली ही फिल्म ने उन्हें जबरदस्त सफलता दिलाई। दूसरी ओर, उनकी जिंदगी में अभिनेत्री तारा सुतारिया ने दस्तक दी। दोनों की प्रेम-कहानी ने लोगों का खूब ध्यान खींचा, लेकिन अब वीर और तारा के ब्रेकअप की खबरें छाई हुई हैं। इस बीच, अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी पोस्ट साझा किया है।

पोस्ट

ब्रेकअप की खबरों के बीच वीर की रहस्यमयी पोस्ट खींच रही ध्यान

वीर ने अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, 'वक्त बुरा हो या अच्छा, एक ना एक दिन बदलता जरूर है...!' इसके वायरल होते ही प्रशंसक उनके कथित ब्रेकअप को लेकर भावुक हो रहे हैं। एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'हम तुम दोनों को साथ देखना चाहते हैं, प्लीज पैच-अप कर लो।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे।' एक अन्य ने लिखा, 'अफवाहों को सच न होने दें, प्लीज।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीर पहाड़िया का पोस्ट

जानिए वीर और तारा के कथित ब्रेकअप की वजह

दिसंबर, 2025 में वीर और तारा पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में पहुंचे थे। इस मौके पर अभिनेत्री के कुछ वीडियो सामने आए जिसमें उन्हें गायक के साथ डांस के दौरान काफी करीब देखा गया था। एक अन्य वीडियो में गायक ने तारा को गले लगाया था और गाल पर किस किया था। चर्चा है कि इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ है, लेकिन वीर और तारा ने इन खबरों पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

