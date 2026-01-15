वीर पहाड़िया की रहस्यमयी पोस्ट ने खींचा ध्यान

वीर पहाड़िया ने ब्रेकअप खबरों के बीच लिखा- वक्त बुरा हो या अच्छा, बदलता जरूर है

लेखन ज्योति सिंह 11:09 am Jan 15, 202611:09 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके वीर पहाड़िया निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। 2025 उनके लिए बेहद खास था क्योंकि पहली ही फिल्म ने उन्हें जबरदस्त सफलता दिलाई। दूसरी ओर, उनकी जिंदगी में अभिनेत्री तारा सुतारिया ने दस्तक दी। दोनों की प्रेम-कहानी ने लोगों का खूब ध्यान खींचा, लेकिन अब वीर और तारा के ब्रेकअप की खबरें छाई हुई हैं। इस बीच, अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक रहस्यमयी पोस्ट साझा किया है।