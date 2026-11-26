तारा सुतारिया, वीर पहारिया फिर साथ में?

तारा सुतारिया की जन्मदिन पोस्ट पर वीर पहाड़िया ने लुटाया प्यार, लोग बोले- पैचअप कर लो

लेखन ज्योति सिंह 04:45 pm Nov 26, 202604:45 pm

क्या है खबर?

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के रिश्ते में भले ही खटास आ जाने की चर्चा हो, लेकिन फैंस को वापस से उनके एक होने का बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में, जब सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरी ने अभिनेत्री के जन्मदिन की पोस्ट साझा की, तो उस पर वीर की प्रतिक्रिया देखकर लोग हैरान रह गए। अब फैंस कमेंट के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और चाहते हैं कि तारा और वीर पैचअप कर लें।