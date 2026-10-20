वीर पहाड़िया की फिल्म से जुड़े हिमेश रेशमिया

वीर पहाड़िया की फिल्म 'नाम- टू लिव इज वॉर' को अपने संगीत से सजाएंगे हिमेश रेशमिया

लेखन ज्योति सिंह 12:07 pm Oct 20, 202612:07 pm

क्या है खबर?

फिल्ममेकर महेश भट्‌ट ने इस साल जून में अपनी अगली फिल्म 'नाम- टू लिव इज वॉर' का ऐलान किया था। यह एक डार्क एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें वीर पहाड़िया और वरुण शर्मा को मुख्य किरदारों में देखा जाएगा। ताजा अपडेट है कि मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया भी इस परियोजना से जुड़ चुके हैं जो भट्‌ट के साथ 16 साल बाद उनका पुनर्मिलन होगा। दोनों ने आखिरी बार साल 2010 में आई फिल्म 'कजरारे' में साथ काम किया था।