तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया की राहें सच में हुईं अलग? वीडियो से मिला संकेत
लेखन ज्योति सिंह
Jan 14, 2026
10:14 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने 2025 में डेटिंग शुरू की थी। करीब एक साल साथ रहने के बाद 2026 में दोनों के ब्रेकअप ने लोगों को चौंका दिया। ऐसी चर्चा है कि तारा और वीर ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसने ब्रेकअप की खबरों को और हवा दे डाली है। दरअसल, वीडियो में वीर एक समारोह में नजर आए, जहां उनके साथ तारा नहीं हैं।

वीडियो

क्या वीर पहाड़िया ने तारा सुतारिया से अपने ब्रेकअप की पुष्टि की?

12 जनवरी को शादी के बंधन में बंधी अभिनेत्री नुपुर सैनन और स्टेबिन बेन ने मुंबई में रिसेप्शन रखा जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे शामिल हुए। वीर को रिसेप्शन में अकेले शामिल होते देखा गया। उनके फैंस ने तुरंत गौर किया कि अभिनेता अपनी गर्लफ्रेंड तारा के बिना ही इस समारोह का हिस्सा बने हैं। वीडियो में अभिनेता को अकेला देखकर उनके फैंस भी दुखी हो रहे हैं। हालांकि, वीर और तारा ने ब्रेकअप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीर पहाड़िया का वीडियो

