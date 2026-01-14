तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया की राहें सच में हुईं अलग? वीडियो से मिला संकेत

तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया का सच में हुआ ब्रेकअप?

लेखन ज्योति सिंह 10:14 am Jan 14, 202610:14 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने 2025 में डेटिंग शुरू की थी। करीब एक साल साथ रहने के बाद 2026 में दोनों के ब्रेकअप ने लोगों को चौंका दिया। ऐसी चर्चा है कि तारा और वीर ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसने ब्रेकअप की खबरों को और हवा दे डाली है। दरअसल, वीडियो में वीर एक समारोह में नजर आए, जहां उनके साथ तारा नहीं हैं।