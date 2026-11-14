राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी बनेंगे मोगली की आवाज, AI से बनेगी 'जंगल बुक'

खबरों के मुताबिक, वीर को अपनी आवाज की वजह से वॉयस ओवर और डबिंग के कई ऑफर मिल रहे हैं। इनमें एनिमेशन प्रोजेक्ट भी शामिल हैं।

उन्हें वॉयस नोट्स और ASMR रिकॉर्डिंग के लिए भी प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए वीर को अपने हुनर को एक नए अंदाज में दिखाने और अभिनय के अलग रूप को आजमाने का मौका मिलेगा। वीर के अलावा भी कई भारतीय कलाकार अब एनिमेशन फिल्मों के किरदारों को अपनी आवाज दे रहे हैं।