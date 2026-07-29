इम्तियाज अली की अगली फिल्म पर आया अपडेट

'मैं वापस आऊंगा' वाली जोड़ी वापस लाएंगे इम्तियाज अली, नई फिल्म में आएंगे नजर

लेखन ज्योति सिंह 11:54 am Jul 29, 202611:54 am

क्या है खबर?

निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भले कमाई के मामले में पिछड़ गई, लेकिन लोगों का दिल जीतने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। जून, 2026 में आई इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार शामिल हैं। ताजा जानकारी है कि निर्देशक एक और रोमांटिक फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें वेदांग और शरवरी की जोड़ी दोबारा से ऑन-स्क्रीन अपना जादू चलाएगी। दोनों को 'मैं वापस आऊंगा' में खूब पसंद किया गया था।