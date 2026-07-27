जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इम्तियाज अली की सुपरहिट फिल्म 'मैं वापस आऊंगा'?

इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' एक रोमांटिक ड्रामा है, जो 1947 के बंटवारे के दौर पर आधारित है।

यह फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर अपनी OTT पर दस्तक देने जा रही है। 12 जून से सिनेमाघरों में चल रही इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी जैसे सितारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।

फिल्म की भावनात्मक कहानी और ऐतिहासिक बारीकियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। यह इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन चुकी है।