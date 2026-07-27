जानें कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं इम्तियाज अली की सुपरहिट फिल्म 'मैं वापस आऊंगा'?
इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' एक रोमांटिक ड्रामा है, जो 1947 के बंटवारे के दौर पर आधारित है।
यह फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर अपनी OTT पर दस्तक देने जा रही है। 12 जून से सिनेमाघरों में चल रही इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी जैसे सितारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।
फिल्म की भावनात्मक कहानी और ऐतिहासिक बारीकियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। यह इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन चुकी है।
'मैं वापस आऊंगा' की क्या है कहानी?
फिल्म की कहानी केनु (वेदांग रैना) और जिया (शर्वरी) की है, जो बंटवारे के दर्द में एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। कई साल बाद, केनु का पोता निर्वैर (दिलजीत दोसांझ) उनकी अधूरी प्रेम कहानी का पता लगाता है।
फिल्म में प्यार, जुदाई और आखिर में सुकून पाने जैसे अहम विषय हैं। खासकर, फिल्म का अंत बहुत ही भावुक है, जहां केनु को पता चलता है कि जिया ने उसके लिए आखिरी पल तक इंतजार किया था।
'मैं वापस आऊंगा' 7 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने लगेगी।