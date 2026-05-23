वाशु भगनानी का दावा- 70 करोड़ दिए डेविड धवन को, उतनी उनकी हैसियत भी नहीं थी

बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता वाशु भगनानी और मशहूर निर्देशक डेविड धवन के बीच का पुराना याराना अब एक बेहद कड़वे विवाद में बदल चुका है। वाशु ने डेविड पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए अपनी खूब भड़ास निकाली है। उन्होंने दावा किया कि फिल्म 'कुली नंबर 1' के रीमेक के लिए उन्होंने डेविड को उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा फीस दी थी। इसके बावजूद फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही और उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा।

दावा 'बीवी नंबर 1' की कहानी कॉपी कर रहे डेविड? वाशु ने डेविड के साथ चल रहे अपने विवाद पर बात करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस बातचीत में उन्होंने दावा किया कि निर्माता रमेश तौरानी और टिप्स कंपनी उनकी 1999 की फिल्म 'बीवी नंबर 1' के गानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाशु ने दावा किया कि फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' की कहानी 'बीवी नंबर 1' से काफी मिलती-जुलती लग रही है, जिसमें सलमान खान, सुष्मिता सेन और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था।

दो टूक "मैं तो बस नाम का निर्माता था" वाशु बोले, "मैंने डेविड जी से कहा था कि मैं 'बीवी नं 1' बनाना चाहता हूं। हमें 'कुली नं 1' में लगभग 27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मैं तो नाम का निर्माता था। प्रोडक्शन और खर्चों का पूरा 100 प्रतिशत काम डेविड ही संभाल रहे थे। मैंने उन्हें वो फिल्म बनाने के लिए मोटी रकम लगभग 70 करोड़ रुपये दिए थे, जो उनकी औकात भी नहीं थी।" वाशु ने फिल्म से हुए नुकसान पर भी खुलकर बात की।

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वादाखिलाफी डेविड ने वाशु के साथ की धोखाधड़ी? निर्माता ने आगे कहा, "वो कोविड का समय था और डेविड जी ने मुझसे कहा था, 'आपका जो भी नुकसान हुआ है, हम आगे उसकी भरपाई कर लेंगे। चलिए 'बीवी नं 1' शुरू करते हैं।' हमने 6 महीने तक 'बीवी नं 1' पर काम किया। एक दिन रोहित धवन ने मुझसे कहा कि स्क्रिप्ट अभी तैयार नहीं है। चूंकि ये क्रिएटिव काम है, इसलिए मैंने भी जल्दबाजी न करने का फैसला किया। सोचा आराम से पिक्चर बनाते हैं।"

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