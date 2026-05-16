'है जवानी तो इश्क होना है' रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंसी, वाशु भगनानी और टिप्स में ठनी

'चुन्नरी चुन्नरी' रीमिक्स पर विवाद

टिप्स एंटरटेनमेंट अपनी फिल्म को 'मस्ती भरा पारिवारिक अनुभव' बताकर प्रचार कर रहा है, लेकिन 'चुन्नरी चुन्नरी' गाने के रीमिक्स ने विवाद खड़ा कर दिया है। पूजा एंटरटेनमेंट ने टिप्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने यह गाना बिना किसी सही लाइसेंस के इस्तेमाल किया है। पूजा एंटरटेनमेंट के वशु भगनानी ने कहा कि डेविड धवन के साथ उनके पुराने सहयोग को देखते हुए उन्हें काफी दुख हुआ है और वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहीं टिप्स एंटरटेनमेंट का दावा है कि इस गाने के कानूनी अधिकार दशकों से उनके पास हैं। फिल्म की रिलीज नजदीक आते ही दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं।