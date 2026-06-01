क्लासिक गानों पर वाशु भगनानी लड़ रहे कानूनी लड़ाई, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड निर्माता वाशु भगनानी इन दिनों अपनी पुरानी क्लासिक गानों जैसे चुनरी 'चुनरी' और 'इश्क होना है' के अधिकारों को लेकर एक कानूनी लड़ाई में उलझ गए हैं।
यह विवाद ऐसे वक्त सामने आया है, जब उनकी नई फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है', जिसमें वरुण धवन मुख्य भूमिका में हैं। वाशु ने इस पूरे झगड़े को 'पिछले कुछ सालों में हुई कुछ बातों से विश्वास को पहुंची ठेस' बताया।
उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में संगीत से जुड़े अधिकार कितने पेचीदा हो सकते हैं और यह भी कि रचनात्मक चीजों के मालिकाना हक को लेकर अक्सर मुश्किल बातचीत करनी पड़ती है।
आपको बता दें फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को रिलीज होने वाली है।
वाशू ने दिया यह प्रस्ताव
वाशू ने अपने सफर को याद किया कि कैसे उन्होंने एक सफल ऑडियो कैसेट के कारोबार से शुरुआत की और फिर बड़ी हिट फिल्में भी बनाईं।
उन्होंने बताया कि 'कुली नंबर 1' की सफलता के बाद तो उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को गाड़ियां तक उपहार में दी थीं। अब उनका प्रस्ताव है कि भविष्य में गानों से मिलने वाली रॉयल्टी को सलमान खान और गोविंदा जैसे कलाकारों के साथ साझा किया जाना चाहिए, जिन्होंने इनमें योगदान दिया है।
उनका मानना है कि यह आपस में मिलकर काम करने को सम्मान देने और आभार जताने का एक तरीका है, भले ही उनके बीच कभी कुछ बातों को लेकर मतभेद हुए हों।