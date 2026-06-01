क्लासिक गानों पर वाशु भगनानी लड़ रहे कानूनी लड़ाई, जानें क्या है पूरा मामला मनोरंजन Jun 01, 2026

बॉलीवुड निर्माता वाशु भगनानी इन दिनों अपनी पुरानी क्लासिक गानों जैसे चुनरी 'चुनरी' और 'इश्क होना है' के अधिकारों को लेकर एक कानूनी लड़ाई में उलझ गए हैं।

यह विवाद ऐसे वक्त सामने आया है, जब उनकी नई फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है', जिसमें वरुण धवन मुख्य भूमिका में हैं। वाशु ने इस पूरे झगड़े को 'पिछले कुछ सालों में हुई कुछ बातों से विश्वास को पहुंची ठेस' बताया।

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में संगीत से जुड़े अधिकार कितने पेचीदा हो सकते हैं और यह भी कि रचनात्मक चीजों के मालिकाना हक को लेकर अक्सर मुश्किल बातचीत करनी पड़ती है।

आपको बता दें फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को रिलीज होने वाली है।