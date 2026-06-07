वरुण धवन की 'है जवानी...' ने दूसरे दिन कितने कमाए? राम चरण की 'पेड्डी' से मिली कड़ी टक्कर

'है जवानी...' के सामने 'पेड्डी'

फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। चेन्नई में इस फिल्म को देखने सबसे ज्यादा भीड़ जुटी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में कई शोज होने के बावजूद सिर्फ 16 प्रतिशत सीटें ही भर पाईं।

इसके अलावा, इस फिल्म को राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' से कड़ी टक्कर मिल रही है, जो दुनियाभर में 191 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इतना ही नहीं, वरुण धवन की यह फिल्म अपनी पिछली सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर 2' के मुकाबले कमाई के मामले में काफी पीछे है।

डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।