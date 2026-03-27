अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग पर भड़के वरुण धवन बोले- बुराई मंजूर, पर ये सोची-समझी साजिश नहीं

वरुण धवन अपने जिगरी दोस्त अर्जुन कपूर के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर अर्जुन को लगातार निशाना बना रहे ट्रोलर्स को वरुण ने करारा जवाब दिया है। वरुण ने साफ शब्दों में कहा कि किसी की आलोचना करना ठीक है, लेकिन निजी हमला करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्रोलर्स को अपनी सीमा न लांघने और नफरत फैलाने के बजाय इंसानियत दिखाने की सलाह दी है।

प्रतिक्रिया मजाक और अपमान की सीमा पार हो रही है- वरुण वरुण ने हाल ही में युवा के साथ एक बातचीत में सोशल मीडिया ट्रोलिंग और अपने दोस्त अर्जुन कपूर को निशाना बनाए जाने पर खुलकर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने साफ कहा कि मजाक और अपमान के बीच एक बारीक रेखा होती है, जिसे लोग पार कर रहे हैं। जब अर्जुन कपूर के खिलाफ होने वाली ट्रोलिंग और उत्पीड़न पर सवाल पूछा गया तो वरुण ने तुरंत जवाब दिया, "ये सरासर गलत है।"

ट्रोलिंग "मनोरंजन के नाम पर किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित न करें" वरुण ने कहा, "हल्के-फुल्के मजाक और व्यक्तिगत हमलों में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी को नीचा दिखाने के लिए उसे गाली देना या अपमानित करना कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता। जो मजाक है, वो मजाक है। मैं खुद भी उस पर हंस सकता हूं। हंसी-मजाक करो, कोई आपको रोक नहीं रहा और रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं?"

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साजिश वरुण ने बताया कैसे रची जाती है सितारों के खिलाफ साजिश वरुण ने कहा, "हम पब्लिक फिगर हैं, इसलिए लोगों को आलोचना का हक है और मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर कुछ बुरा है तो लोग कहेंगे ही, लेकिन पैसे देकर किसी के खिलाफ जो नफरता भरा माहौल बनाया जाता है, ये बर्दाश्त से बाहर है।" उन्होंने माना कि वो आज जो कुछ भी हैं, वो दर्शकों की वजह से हैं, लेकिन आजकल चीजों को प्रभावित किया जा सकता है।

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